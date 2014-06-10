韩国汇市：韩元早盘持稳，此前短暂触及六年新高

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透首尔6月10日 - 韩元兑美元 周二早盘持稳，此前曾短暂触及六年新高。交易商警惕韩国当局可能买入美元阻升韩元的干预行动。
韩元兑美元盘初一度高见1,015.5，为2008年8月7日以来最强水准。
0245GMT，韩元兑美元 报1,016.2，持平于周一此间收盘价。
0245GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,016.2 1,016.2
日圆/韩元 9.9306/248 9.9117
韩国公债期货* 106.07 106.04
韩国综合股价指数 1,998.74 1,990.04
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。