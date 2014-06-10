版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 11:48 BJT

韩国汇市：韩元早盘持稳，此前短暂触及六年新高

路透首尔6月10日 - 韩元兑美元 周二早盘持稳，此前曾短暂触及六年新高。交易商警惕韩国当局可能买入美元阻升韩元的干预行动。

韩元兑美元盘初一度高见1,015.5，为2008年8月7日以来最强水准。

0245GMT，韩元兑美元 报1,016.2，持平于周一此间收盘价。

0245GMT 上日收市价

---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,016.2 1,016.2

日圆/韩元 9.9306/248 9.9117

韩国公债期货* 106.07 106.04

韩国综合股价指数 1,998.74 1,990.04

---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐