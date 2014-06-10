韩国股市：早盘反弹，三星集团股获利了结卖盘消退

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透首尔6月10日 - 韩国股市周二早盘反弹，三星集团股的获利了结卖盘上日拖累大盘，今日已减弱，另外，欧洲央行上周宽松政策后，有利全球经济前景，亦提供大盘支撑。
三星爱宝乐园(Samsung Everland)的首次公开上市(IPO)计划，连日来主导韩股，推升三星集团股，直到周一遭遇获利了结。
三星电子 周二回升1.3%，上日曾创下1月2日以来单日最大百分比跌幅。LG电子 大涨3.9%。
中国央行定向下调存准的消息，亦有助韩股信心，因中国为韩国最大出口市场。
除此之外，投资人大多观望MSCI明晟的年度调整，但分析师表示，韩国不太可能从新兴市场被调升到发达市场。
0245GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%，至1,998.74点，前两个交易日共跌0.9%。
接近午盘时，外资已买超700亿韩元。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。