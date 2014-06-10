韩国股市：早盘反弹，三星集团股获利了结卖盘消退

路透首尔6月10日 - 韩国股市周二早盘反弹，三星集团股的获利了结卖盘上日拖累大盘，今日已减弱，另外，欧洲央行上周宽松政策后，有利全球经济前景，亦提供大盘支撑。

三星爱宝乐园(Samsung Everland)的首次公开上市(IPO)计划，连日来主导韩股，推升三星集团股，直到周一遭遇获利了结。

三星电子 周二回升1.3%，上日曾创下1月2日以来单日最大百分比跌幅。LG电子 大涨3.9%。

中国央行定向下调存准的消息，亦有助韩股信心，因中国为韩国最大出口市场。

除此之外，投资人大多观望MSCI明晟的年度调整，但分析师表示，韩国不太可能从新兴市场被调升到发达市场。

0245GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%，至1,998.74点，前两个交易日共跌0.9%。