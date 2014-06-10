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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 12:22 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆从139.41跌至139.05，下方有更多停止单伺机而出

0408GMT -

* 欧元/日圆因139.25下方的停止单被触发，从139.41跌至139.05

* 日股日经指数和美元/日圆跌势也带来影响

* 139.00下方，138.65 - 139.03的一目均衡转换线，和200日移动均线切入位138.68附近挂有更多停止单

* 欧元/日圆在最近跌势中未能收在200日移动均线下方

* 技术面略微偏空，阻力位在一目均衡基准线140.17处

(完)

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