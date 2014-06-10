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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 14:53 BJT

法国数据：4月工业生产较前月增长0.3%，3月修正为下降0.4%

路透巴黎6月10日 - 法国国家统计局周二公布，法国4月工业生产较前月增长0.3%，路透调查预估为增长0.4%。3月修正为下降0.4%。(完)
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