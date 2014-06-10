加拿大经济：雇主大都认为劳动市场将维持现况--Manpower

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透多伦多6月10日 - 周二公布的调查显示，加拿大第三季打算招聘的雇主小幅增加，表明劳动市场将持续稳定成长。
ManpowerGroup Inc 的报告显示，经季节性变化调整后，其净就业展望为10%。该报告评估了打算招聘和计划裁员的雇主之间的差值。
第三季预测较前一季和上年同期均上升了1个百分点。
但Manpower Canada高管Byrne Luft表示，调查显示劳动市场仍维持现状。
“过去九个月，就业市场一直只是缓慢前进，”Luft表示。“尽管美国经济反弹...我们尚未看到从中获益。”
Luft表示，劳动市场仍可见到美国和加拿大严冬的部分后续影响，由于企业准备填补未能在冬季补充的职缺，人力需求可能会上升。
Manpower对逾1,900位加拿大雇主进行调查，结果显示有20%计划在未来一季增加员工数；仅4%计划裁员。但74%的受访者则预期维持人力水平不变。这些数据并不包括季节性调整。
员工数在50至249人的中型企业，其招聘意愿最为乐观，净就业前景为21%。以产业来分，运输业和公共事业类企业的前景最佳，为20%。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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