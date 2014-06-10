加拿大经济：雇主大都认为劳动市场将维持现况--Manpower

路透多伦多6月10日 - 周二公布的调查显示，加拿大第三季打算招聘的雇主小幅增加，表明劳动市场将持续稳定成长。

ManpowerGroup Inc 的报告显示，经季节性变化调整后，其净就业展望为10%。该报告评估了打算招聘和计划裁员的雇主之间的差值。

第三季预测较前一季和上年同期均上升了1个百分点。

但Manpower Canada高管Byrne Luft表示，调查显示劳动市场仍维持现状。

“过去九个月，就业市场一直只是缓慢前进，”Luft表示。“尽管美国经济反弹...我们尚未看到从中获益。”

Luft表示，劳动市场仍可见到美国和加拿大严冬的部分后续影响，由于企业准备填补未能在冬季补充的职缺，人力需求可能会上升。

Manpower对逾1,900位加拿大雇主进行调查，结果显示有20%计划在未来一季增加员工数；仅4%计划裁员。但74%的受访者则预期维持人力水平不变。这些数据并不包括季节性调整。