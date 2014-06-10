更新版 1-新债招标：中国国开行中短期新债表现佳，利好落地后观望情绪抬头

* 国开行五期新债中短期表现更好一些

* 一年品种创年内同期限新债发行低位

* 部分机构开始担忧经济企稳，观望情绪抬头

* 七年和10年新债品种认购倍数均不高 (新增业内人士评论和更多细节)

路透北京6月10日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期新债(市场戏称"福娃债")中短期品种表现较佳，一年收益率并创年内同期限新债发行低位。市场人士表示，定向降准利好落地后，部分机构开始担忧经济短期企稳，观望情绪抬头，七年和10年认购倍数不高，结果基本符合预期。

“中短期(新债)表现比中长期好，是短期利好阶段性出尽的逻辑，”北京一国有银行交易员称。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存款准备金率，财务公司等也一并下调0.5个百分点。

深圳一券商交易员则指出，中长期债收益率前期大幅下行后，部分机构倾向于谨慎。其预计6月资金虽不会紧张但也不会宽松，经济也可能显示企稳迹象，故分歧中有机构选择获利回吐观望。中长期来看，在政策和资金的支持下，仍看好债市表现。

北京另一国有银行交易员则表示，本次投标中交易盘需求消失得特别快，投资盘亦有所萎缩，然基本需求仍在，收益亦尚可。

今日招标新债具体结果如下：

期限 中标利率 中债参考 边际收益率 预测均值 投标倍数

收益率

0#IFSDYBMK=

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一年 4.0819% 4.2609% -- 4.10% 2.18倍

(中标收益率)

三年 4.5472% 4.7122% -- 4.57% 3.58倍

(中标收益率)

五年 4.7014% 4.8614% 4.7367% 4.76% 3.10倍

(加权收益率)

七年 4.8557%% 4.9729% -- 4.87% 2.08倍

(加权收益率)

10年 4.90% 4.9975% -- 4.90% 1.73倍

路透最新调查结果显示，在政策托底支撑下，中国5月经济下行压力有所缓和，预计周五(13日)将公布的工业同比增速小幅回升至8.8%；但受房地产投资持续放缓拖累，1-5月投资增速料延续回落至17.1%。

上述一、三、五及七年品种为国开行今年第13、八、九及14期债增发，10年为该行第15期新发。

具体发行条款如下：

第8、9、13及14期增发，及15期新发

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发行上限 1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 1/3/7年：单一价格(荷兰式)

五年：多重价格（美国式）

10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 6月12日

起息日 1/7年：6月9日

3/5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 6月11日-6月12日

上市日 1年：6月16日

3/5/7/10年：6月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8、9期债历次发行情况、及13和14期债新发情况如下：

三年 五年 一年 七年

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票面利率 5.2462% 5.44% -- --

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- --

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- --

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- --

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- --

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- --

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- --

(加权)

6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% 4.09% 4.77%

(加权) (中标利率)(中标利率)