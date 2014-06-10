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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 13:25 BJT

香港股市：早盘收高，券商股上扬但澳门博彩股延续跌势

路透香港/上海6月10日 - 港股周二早盘收涨，此前追随美股再创纪录高点的涨势而开高，但之后转至平盘下方，后又追随内地股市涨势。

中午时段，恒生指数 涨0.4%报23,208.53点；恒生国企指数 升0.8%，触及4月10日以来最高水准。

券商类股全线上扬，因IPO重启。中信证券 涨2.6%。海通证券 涨1.7%。

澳门博彩类股延续跌势，美高梅中国 和澳门博彩控股有限公司 跌幅均为5.2%。

中信集团旗下中信资源 周二盘中重挫6.8%，公司此前称中国官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响该公司。 (完)
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