基金观点：料中国A股慢慢加入MSCI新兴市场指数，需解决与H股冲突--法巴

路透香港6月10日 - 法国巴黎银行 旗下资产管理机构周二称，预期中国A股会慢慢加入摩根士丹利国际指数（MSCI）新兴市场指数 ，长远亦要解决与H股存在冲突。

国际指数公司MSCI将于香港时间周三早上5时公布年度指数分类检讨结果，市场憧憬中国A股有可能获纳入MSCI新兴市场指数，因随着人民币国际化进程加快，且今年10月中港股市双向交易机制沪港通即将开通，为国内资本帐开放一个步伐。

法国巴黎投资亚太区股票投资主管邝乐天在记者会上称，相信MSCI新兴市场指数会慢慢纳入中国A股，尤其是指数基金进行被动式追货时可能遇到的问题需要得到解决。以预算初期纳入5%比重计，将刺激12亿美元资金流入A股，对市场影响不大。

“现时中国股票在区域性指数的占比大约20%，新增A股类别后的占比有可能升至逾40%，因此关注中国A股将来有可能像日本股票一样被独立于亚太区指数，如是者反而会削弱其优势。”他说。

他并指出，长远而言，国际指数公司可能要考虑在A股与H股之间作出取舍，因为不可能两者并存于同一指数。他认为，A股加入环球区域指数将令A股得益，H股则受害，因投资者可能要沽出一半H股以换马至A股。

虽然沪港通快将实施，但法国巴黎投资维持下半年香港恒生指数 升至25,000点的目标，较现水平约有7%上升空间。

邝乐天称，最近股市上升，可能与此前投资者针对中国股票建立的空仓平仓有关。中国定向下调存款准备金率等货币政策手段可起到短期救市作用，然长远需要真正改革。

该行继续看好电力、科网、保险、燃气、旅游以及受惠欧美经济复苏的板块，看淡地产、原材料、航空、上游能源及电讯。对银行、炼油、航运、百货、必需消费品等则持中性看法。

香港股市周二收在逾五个月高位，中国央行再次定向降准，激励内地股市劲扬。恒生指数终场收高0.9%，报23,315.74点，恒生国企指数 涨1.1%。两大指数皆收在1月2日以来高点。

中国央行周一再次宣布下调符合条件的商业银行存准，这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。