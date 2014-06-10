路透专访：泰国政策利率“非常低”，无碍经济活动--央行货币政策委员

路透曼谷6月10日 - 泰国央行货币政策委员会(MPC)一位独立委员说，央行指标利率“非常低”，若在政局稳定之前进一步放松货币政策，可能对经济没有太大助益。

泰国货币政策委员会有七名委员，其中四位为非央行人士。独立委员之一Siri Ganjarerndee说，当前利率面临的主要因素是政治局势以及恢复稳定的可能性。

“现在局势已经恢复正常了吗？这一点很重要，因为货币政策在一切正常时才会发挥出最大效果。否则，任何举措都毫无意义，”他周一在接受路透电话专访时说。

“但如果你是问我们的政策利率是否有碍投资？一点也没有。政策利率非常低。”他说。