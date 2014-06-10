路透专访：泰国政策利率“非常低”，无碍经济活动--央行货币政策委员

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透曼谷6月10日 - 泰国央行货币政策委员会(MPC)一位独立委员说，央行指标利率“非常低”，若在政局稳定之前进一步放松货币政策，可能对经济没有太大助益。
泰国货币政策委员会有七名委员，其中四位为非央行人士。独立委员之一Siri Ganjarerndee说，当前利率面临的主要因素是政治局势以及恢复稳定的可能性。
“现在局势已经恢复正常了吗？这一点很重要，因为货币政策在一切正常时才会发挥出最大效果。否则，任何举措都毫无意义，”他周一在接受路透电话专访时说。
“但如果你是问我们的政策利率是否有碍投资？一点也没有。政策利率非常低。”他说。
泰国指标利率从3月12日以后即维持在2%。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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