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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 14:01 BJT

韩国金融：外汇官员否认了媒体有关该国计划审查银行外汇交易的报导

路透首尔6月10日 - 韩国外汇官员周二对路透表示，韩国没有审查银行外汇交易的计划，但正在关注美元/韩元在境内交易市场临近尾盘时上涨的情况。

“当局在密切关注(美元/韩元)在临近尾盘时单向上涨的交易模式，”这位官员称。韩国企划财政部和央行负责外汇政策。

“我们认为这种模式是一个需严肃看待的议题，但不考虑就此对银行进行审查，”这位官员说，并否认了当地媒体稍早的报导。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
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