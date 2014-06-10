券商报告：中国央行再次定向降准效果有限，未来更多宽松举措仍然可期

路透北京6月10日 - 中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，释放出积极的市场信号。券商报告称，此次释放的流动性或不足以缓解银行系统的流动性，对整体经济的影响亦相当有限，未来或会出台包括再贷款和降准在内的更多宽松政策。

海通国际认为，此次定向降准旨在通过目标银行支持农业与小微企业，预计这将释放积极的市场信号，通过注入更多的流动性促进企业信贷和消费信贷并刺激商业活动和消费。

此次央行降准举措中，财务公司等也一并下调0.5个百分点。巴克莱认为此举目的在于加强资本利用效率和支持消费。

中国央行周一再次宣布下调符合条件的商业银行存准，这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

不过，巴克莱和海通均认为央行此举释放的流动性规模不大，可能不足以缓解目前市场偏紧的信贷和流动性状况，而且对整体经济的影响将相当有限。

整体来看，6月定向降准可能会释放700-800亿元人民币的流动性，而如果是对所有金融机构降准，将注入共计人民币5,400亿元，大约是最近两次定向降准所释放流动性总和的两倍。

“央行很难确保这些目标银行的贷款真正流向农业和微型企业，从而大大削弱了定向降准的效果。”海通国际报告称。

巴克莱亦表示，虽然定向举措能够在经济下滑期间，支持经济和金融机构领域中的薄弱环节，但其有限的范围意味着对整体经济的影响将相当有限。

“我们知道央行不太情愿，但我们相信更多的货币宽松措施不可避免，...因为在楼市调整、削减过剩产能以及反腐深入的情况下，经济依然脆弱。”巴克莱说。

巴克莱认为，央行未来可能采取的宽松举措包括再贷款、定向降准和定向降息，以及放松存贷比和提高全年新增贷款额度等。

巴克莱并预计中国央行将会把2014年新增贷款目标提高到9.5万亿元人民币，高于去年的8.9万亿。

中国银监会上周五表示，要改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法，盘活贷款存量。

此外，巴克莱称，仍然相信下调基准利率是比降准更好的政策选项，因为这有助于降低债务负担和融资成本，而且尽管贷款利率已市场化，但对称性的下调存款利率和贷款利率的影响应会传导至实体经济。

不过海通国际持不同看法，“总体而言，考虑到目前几乎是历史最高的存准率，我们预计央行最早将在本月进一步下调存款准备金率以覆盖所有剩余的银行，而后将在三季度再次全面下调存准率50-100个基点。“海通称。