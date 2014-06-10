更新版 1-台湾股市：收逾六年高位，作价行情带动小心追价风险

(新增分析师评论)

路透台北6月10日 - 台湾股市周二收升0.65%，并于尾盘拉升一举越过2011年2月8日的9,220.69点障碍，盘中高位及收盘双双创下逾六年新高纪录。然分析师指出，政府尾盘作多迹象明显，指数拉高未配合量能放大，后续需小心追价风险。

台湾加权股价指数 收高0.65%或59.63点，至9,222.37点，前高在2008年5月19日收报9,295.2点；今日成交值 为1,029.44亿台币，上交易日修正后为1,018.53亿。

今日台股收在日高，盘中前高为2008年5月20日报9,309.95点。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，尾盘走高主要由电子类股及金融类股带动，但统计大盘下跌家数多于上涨家数，上柜市场亦呈现盘整格局没有明显走高；再以交投量来看，亦仅维持在1,000亿台币左右的正常量，显示尾盘刻意拉抬作价越过9,220.69点障碍位的企图明显。

〞今天是有点冲关的状况，盘面还是可以偏多看待，...但从技术指标来看，要小心追价风险。〞他称。

简伯仪并指出，由于盘面仍受多方掌控，如果明日盘势回档，下方可以寻求五日均线的支撑，只要支撑没有跌破，盘势仍属正面，上方则暂时不看压力。今日五日均线位置约在9,156.05点。

终场电子类指数 收高0.74%，金融保险类指数 则收涨0.92%，表现均优于大盘。