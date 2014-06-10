《分析》低波动类股一改去年表现沉闷，引领当前美股涨势

标普500成分股贝它系数最高的股票中，希捷(Seagate Technology) 市盈率仅为10.6倍，Hartford Financial Services Group 市盈率为10.9倍。

高贝它系数股票目前的市盈率中值为15.2倍。低贝它值股票的市盈率中值为16.1倍。

随着获利前景好转，最近几个交易日成长类股的股价已在反弹。汤森路透数据显示，至6月6日为止的2014年涨幅据估算为9.1%，相较于今年到4月1日为止的涨幅是8.7%。

“一切都取决于下半年成长评估。下半年的情况将决定今年赢家是高贝它值股票还是低贝它值股票。”BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig说。(完) (编译 李春喜/李爽/杜明霞/王翔琼/李婷仪 审校 艾茂林/田建华/朱晓军/张若琪)