国际油市：布兰特原油升至110美元之上，受中美需求前景支撑

“油市正处于一个关键小节点，两种指标原油都试图升破重要趋势线阻力。人们对于全球需求前景越来越有信心，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。

Spooner称，美国原油正接近每桶104.80-105.20美元的重要阻力区，若突破上端，可能说明投资者预期需求前景强劲。他称支撑位在100美元。

他还表示，布兰特原油首道阻力在每桶111美元，支撑位在108美元。

路透初步调查显示，上周美国原油库存料减少150万桶，在该国近期向好的经济指标基础上再添一笔。

油市正关注石油输出国组织(OPEC)即将举行的会议。

投资者还将关注伊朗和各大国在核计划谈判方面的进展。一位伊朗高层官员表示，若7月20日的期限前没有达成协议，谈判可能再延六个月。(完)

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