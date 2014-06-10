中国汽车：5月汽车销量同比增长8.5%--中汽协

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
中国汽车工业协会预计，中国汽车市场今年增长8-10%，慢于去年13.9%的增速。
5月美国汽车制造商通用汽车和福特汽车持续从中国强劲的需求中获益，销量分别增长9.2%和32%。
多数日本品牌5月销量放缓。丰田汽车 销量增长2.7%，而过去几个月为两位数成长。日产汽车销量增长放缓至3.1%。(完) (编译 李婷仪/王翔琼；审校 田建华/张荻)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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