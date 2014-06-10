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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 14:21 BJT

中国汽车：5月汽车销量同比增长8.5%--中汽协

中国汽车工业协会预计，中国汽车市场今年增长8-10%，慢于去年13.9%的增速。

5月美国汽车制造商通用汽车和福特汽车持续从中国强劲的需求中获益，销量分别增长9.2%和32%。

多数日本品牌5月销量放缓。丰田汽车 销量增长2.7%，而过去几个月为两位数成长。日产汽车销量增长放缓至3.1%。(完) (编译 李婷仪/王翔琼；审校 田建华/张荻)
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