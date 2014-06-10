《热点透视》中移动投资泰国代价高昂，不吝巨资布局海外

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani和Ethan Bilby；编译 朱晓军
路透香港6月10日 - 泰国第三大电信运营商True 在将股份售予中国国有企业中国移动 的过程中获益颇丰。泰国首富谢国民(Dhanin Chearavanont)控制的该公司将向中国移动出售18%股权，这是总额20亿美元发股计划的一部分。True从而削减了沉重的负债，还赢得一个腰缠万贯的合作伙伴来支撑其积极增长。对中国移动来说，购入少数股权看似是向海外拓展的一条昂贵道路。
在泰国军方夺取政权后不到三周，True就能招揽来一家大型外国投资者，这不啻是一项成就。True在此前的外资合作计划失败后，一直长期寻求一家战略投资者。新加坡电信 和挪威电信公司Telenor 已经与True在泰国规模更大的竞争对手联手。本次交易还增进了谢国民与中国的紧密联系。这位商业大亨在中国商界已经营数十年，去年还收购了保险商中国平安 的94亿美元股权。
True将以按6月6日股票收盘价折价11%配售新股。现有投资者将有机会购入价值11亿美元的股票。若买需不足，谢国民的旗舰企业卜蜂集团(在中国称为正大集团)预计将通通吸入。目前该企业在True控股60%。如果认股权获全额认购，中国移动将买入价值8.8亿美元的股票。
据Eikon整理的财测预估，交易完成后，True当前净债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比将从约4.4倍降至不足一倍。这样，该公司将有能力更加积极地参与未来的牌照和频谱竞拍。
对于中国移动，通过这笔交易，他们有机会从670亿美元之巨的现金储备拿出一小部分，用于投资机遇寥寥的海外。此前，中国移动曾在2007年投资巴基斯坦电信公司Paktel。长期来看，True也可能采用中国移动的4G(第四代移动通讯)技术，中国移动也希望最终将此技术推广到全球。但是正如巴克莱预估那样，经配股调整后，这笔投资与True的EBITDA之比为9.4倍，看起来代价不菲。似乎泰国方面才是做了一笔好交易。(完) (译文审校 王冠中)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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