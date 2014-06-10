韩国汇市：韩元收低，受有关当局审查银行外汇交易的消息打压

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透首尔6月10日 - 韩元收低。之前媒体报道称，当局将审查银行交易活动，调查市场临近收盘时呈单向走势的情况。
韩国外汇官员周二对路透表示，韩国没有审查银行外汇交易的计划，但正在关注美元/韩元在境内交易市场临近尾盘时上涨的情况。
韩元兑美元 在此间市场收报1,017.2，较周一收盘价1,016.2下滑0.1%。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。