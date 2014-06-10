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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 14:22 BJT

韩国汇市：韩元收低，受有关当局审查银行外汇交易的消息打压

路透首尔6月10日 - 韩元收低。之前媒体报道称，当局将审查银行交易活动，调查市场临近收盘时呈单向走势的情况。

韩国外汇官员周二对路透表示，韩国没有审查银行外汇交易的计划，但正在关注美元/韩元在境内交易市场临近尾盘时上涨的情况。

韩元兑美元 在此间市场收报1,017.2，较周一收盘价1,016.2下滑0.1%。(完)

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