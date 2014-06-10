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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 14:37 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好大致获得支撑

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* 澳元/美元上涨0.18%，美元/日圆跌0.26%，欧元/日圆跌0.22%，新西兰元/美元涨0.37%

* 日股日经指数跌0.85%，沪综指涨0.95%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.59%，美国10年期公债收益率报2.5914%

* 中国通胀保持温和，进一步定向宽松可期

* 在经历四个月的空档期后，中国A股首次公开发行（IPO）再度重启 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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