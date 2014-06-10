《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好大致获得支撑

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
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* 澳元/美元上涨0.18%，美元/日圆跌0.26%，欧元/日圆跌0.22%，新西兰元/美元涨0.37%
* 日股日经指数跌0.85%，沪综指涨0.95%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.59%，美国10年期公债收益率报2.5914%
* 中国通胀保持温和，进一步定向宽松可期
* 在经历四个月的空档期后，中国A股首次公开发行（IPO）再度重启 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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