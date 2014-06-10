《RUSSELL专栏》中国5月呈现成品油净出口态势，对市场价格构成影响

**汽油表现好于柴油**

柴油炼厂获利乏力与汽油炼厂情况形成鲜明对比，6月9日新加坡92号汽油较布兰特原油升水GL92-SIN-CRK达到每桶7.56美元，今年上涨15%。

中国近几年一直是稳定的汽油出口国，但2014年迄今的出口下降，每日净出口仅为109,152桶，低于去年1-4月每日114,983桶的出口量。

中国4月汽车销售较上年同期增加11.6%，由于其主要燃料是汽油，所以汽油需求增长超过柴油。相比之下，欧洲柴油利用较普遍。

但造成中国精炼油品净进口下降的主要原因是燃料油，今年前四个月，燃料油净进口下降28%至每日240,678桶。

部分规模较小独立炼厂获准直接进口原油，促成了这种趋势，而他们之前采用的是燃料油。

而且，其他小型炼厂利润率欠佳也抑制他们把燃料油作为原料的需求。

6月9日新加坡180-cst燃料油较迪拜原油贴水 为每桶11.78美元，略好于年初比较普遍的12.65美元水准，但较1月17日所达年内峰值8.34美元降了41%。

中国1月燃料油进口为去年5月以来最高，此后价格下滑顺应了买兴减弱势头。

中国燃料净进口趋于下降以及中国有可能成为长期净出口国，不会对每种油品市场产生相同的影响。

今年迄今，燃料油和柴油降幅较大。这种趋势是否会持续要看全球经济成长动能是否足以提振海运和公路运输需求。这两种运输方式是燃料油和柴油的主要用途。

但亚洲市场应该能够消化对中国燃料油净进口下降和柴油净出口增加的预期。

就汽油市场而言，中国仍供应过剩，不过国内汽车销售可能缓和过剩局面，因此限制汽油出口增长。