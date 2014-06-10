日本经济：首相安倍希望在数年内将企业税降至30%以下--媒体

路透东京6月10日 - 日本时事社援引另一家媒体日本读卖新闻的报导称，首相安倍希望从2015财年开始在几年内把企业税税率降到30%以下。

本日稍早，经济财政大臣甘利明称日本将在经济计划中提及，政府将从下财年启动企业税改革，但在是否阐明下调税率的幅度和时间的问题上，还存在分歧。