日本经济：首相安倍希望在数年内将企业税降至30%以下--媒体

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透东京6月10日 - 日本时事社援引另一家媒体日本读卖新闻的报导称，首相安倍希望从2015财年开始在几年内把企业税税率降到30%以下。
本日稍早，经济财政大臣甘利明称日本将在经济计划中提及，政府将从下财年启动企业税改革，但在是否阐明下调税率的幅度和时间的问题上，还存在分歧。
对于在东京运营的大型企业，日本的企业税税率将近36%。政府最高经济和财政顾问里的民间成员已建议将税率将至25%，以向国际标准看齐。(完) (编译 王洋; 审校 李婷仪)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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