《汇市简讯》欧元/美元走势缺乏反弹，激励空方士气

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
0631GMT
* 欧元/美元在亚洲盘呈箱形整理，但缺乏反弹的表现，激励了空头气势
* 走势围绕着200小时均线位置1.3617。投机客偏好提前沽出。
* 今日及全周在1.3600有大额选择权到期，走势料将受限
* 今日在1.3550及1.3500到期的大额选择权，可能形成拉低汇价力量
* 0645GMT将公布法国工业生产，市场预估较前月成长0.4%。意大利0800GMT公布工业产出，市场预估较前月成长0.4%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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