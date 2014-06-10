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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 14:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势缺乏反弹，激励空方士气

0631GMT

* 欧元/美元在亚洲盘呈箱形整理，但缺乏反弹的表现，激励了空头气势

* 走势围绕着200小时均线位置1.3617。投机客偏好提前沽出。

* 今日及全周在1.3600有大额选择权到期，走势料将受限

* 今日在1.3550及1.3500到期的大额选择权，可能形成拉低汇价力量

* 0645GMT将公布法国工业生产，市场预估较前月成长0.4%。意大利0800GMT公布工业产出，市场预估较前月成长0.4%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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