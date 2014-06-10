路透调查：新西兰央行本周料再升息，但可能暗示放慢未来升息脚步

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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不过消费者物价压力一直出乎意外的温和，部分原因是新西兰元走强削弱了进口通胀的影响，这也引发市场揣测新西兰央行将在最新的紧缩后稍事喘息。
瑞银资深分析师Robin Clements称，“数据以及汇率走势都有新西兰央行在7月维持政策不变的理由，新西兰央行也有可能特意在货币政策声明中留下这样的可能性。”
新西兰央行总裁惠勒在5月的演讲中称，新西兰元持续强劲“将是评估上调官方指标利率幅度和速度的因素之一。”这番话使得市场大出意外。
路透调查预计下半年还会再上调利率一次，幅度为25个基点，指标利率在年底会在3.5%，4月政策评估会后预估是3.75%。
新西兰元贸易加权指数 在5月初触及纪录高位，后有所回落，但仍比央行3月的预估值高出约1%。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。