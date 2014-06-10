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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 14:58 BJT

《汇市简讯》若英国工业生产数据优于预估，英镑/美元或上看1.6850

0639GMT

* 0830GMT公布英国4月工业生产及制造业产出，市场预测较前月成长0.4%，若数据高于预估，英镑应会受益

* 英镑/美元卖盘在1.6840-50美元(1.6845为周五高点，1.6833为周一高点)

* 买盘在55日均线1.6780(1.6781/84为周五/周一低点)及1.6760

* 强劲的经济数据可能促使英国央行提早升息--MPC委员麦卡弗蒂

* 英国周三公布就业及薪资所得数据。英国央行总裁卡尼周四发表谈话。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
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