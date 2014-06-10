中国房地产：2013年住房空置率22.4%，房价下行趋势已定--CHFS报告

路透北京6月10日 - 中国住房空置率到底有多高，中国家庭金融调查与研究中心(CHFS)的最新报告给出了答案：2013年中国城镇地区整体住房空置率为22.4%，较2011年提高1.8个百分点；房价下行趋势已定，住房市场的寒冬即将到来。

“中国家庭自有住房拥有率已经很高，而且还在迅速上升。中国住房市场刚性住房需求以及改善型住房需求乏力。同时，城镇家庭自有住房空置现象严重供给过剩，”CHFS在最新报告中称。

该机构认为，中国现有住房存量完全可以满足可实现住房需求，现有住房年供给的40%即可满足年新增住房需求。

“由此可见，房价下行趋势已定，中国住房市场的寒冬即将到来，”报告称。

CHFS是中国西南财经大学于2010年成立的公益性学术调查研究机构。该机构2012年末发布数据称，2010年中国家庭收入的基尼系数为0.61；但中国国家统计局2013年初公布2003-2012年全国居民收入基尼系数，其中最高是2008年的0.491，2010年时为0.481。

CHFS提供的数据显示，人户分离（仅拥有一套住房家庭因外出务工等原因而空置的自有住房）造成的空置住房比例2013年为5.1%，较2011年的4.8%略有上升；拥有多套住房的家庭空置房屋的比例明显增加，从2011年的15.8%上升到2013年的17.3%。

“据此估算，中国城镇地区空置住房为4,898万套，比2011年增加842万套，”报告称，空置住房占用了4.2万亿元人民币的银行住房贷款。

与此同时，CHFS最新季度数据显示，截至2014年3月，城镇地区住房拥有率已上升至89.2%，城镇家庭拥有多套房比例上升至21.0%。

据估算，潜在的刚性住房总需求为24.6%，约为5,400万套住房；潜在的改善型住房需求为13.1%。

再根据家庭收入及资产状况、房价收入比、家庭还贷能力等不同口径估算，可实现的刚性住房需求在680-2,300万之间，可实现改善型住房需求在860-950万之间；综合来看，可实现住房需求不及总需求的40%。

根据以上分析，中国城镇地区可实现刚性住房需求上限约为2,300万套，可实现改善型住房需求上限约为950万套，总计3,250万套；同时，城镇地区家庭自有空置住房为4,898万套，待售商品住宅约为350万套，总供给为5,248万套住房。

“由此可知，即使不计算‘十二五’期间的保障性住房建设供给，现有的存量住房可以满足可实现住房需求，”报告称。

中国住房存量已经过剩，空置率高。CHFS建议，在住房市场调控中应注重盘活存量，短期而言可以通过免除租房税费，让空置房屋产生效益；长期可通过对多套房家庭征收房地产税，提高空置房持有成本，激活空置住房。

而鉴于现有的保障房同时存在“错配”及高空置现象，CHFS认为，应该应该减少或停止新建保障房，通过对低收入家庭或农村流动家庭发放租房补贴，既能解决这部分家庭的住房问题，也能活跃租房市场。

全球范围来看，2000年至今美国住房空置率介于1-3%，香港地区空置率低于5%，日本2008年时空置率为13.1%，台湾2001年时为17.6%。

今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见明显好转，1-4月商品房销售面积和销售额降幅进一步扩大至6.9%和7.8%。