全球商品：马来西亚5月棕榈油库存升至四个月高位，产量增长盖过出口

* 5月棕榈油库存为184万吨，4月为177万吨

* 5月棕榈油产量较前月增长6.5%，出口升10.7%

* 投资者关注厄尔尼诺现象对产量的影响--交易商

路透吉隆坡6月10日 - 周二公布的官方行业数据显示，马来西亚5月棕榈油库存升至四个月来最高，增幅高于预期，此前产量回升抵消了在海外的销售情况。

马来西亚棕榈油库存自3月以来持续增加，令指标棕榈油价格 承压。棕榈油价格今年迄今已下跌近10%。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的数据显示，马来西亚5月棕榈油结转库存增加4.2%至184万吨，略高于一市场调查公布的181万吨，但处于预估区间178-189万吨内。

5月马来西亚的棕榈油出口量为140万吨，较4月增长10.7%，高于预期的增长8%。 稍早的船舶调查机构数据显示，5月棕榈油出口量介于132-133万吨。

不过，出口增幅不足以超过产量的回升步伐，尽管稍早外界憧憬假日季将提振消费及补充库存的活动。

5月毛棕榈油产量较前月增加6.5%至166万吨。受访的种植者、交易商和分析师原先预计产量在167万吨。