路透基点：福特汽车金融(中国)20亿人民币贷款案启动--TRLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，牵头行兼簿记行东方汇理银行、星展银行和渣打银行正为福特汽车金融(中国)有限公司筹备20亿元人民币三年期定期贷款。

该贷款利率为中国人民银行三年期贷款利率的105%。

若承贷2亿元或更多，银行可获得的综合收益为人行利率的110%，90个基点的先付费用以及牵头行头衔；若承贷5,000万-1.9亿元人民币，可获得人行利率108%的综合收益，55个基点的先付费用及主办行的头衔。

在一年宽限期后，贷款分五次每半年不等额偿还：1% (1-2次), 5% (3-4次)和88% (5次)。

周三将在上海举办说明会。贷款将用作运营资本和公司一般用途。

承贷截止日期为7月2日。

福特汽车金融(中国)有限公司2013年的净营收为4.59亿人民币，是福特汽车信贷有限责任公司的全资子公司。该公司主要向购买福特及关联公司生产的乘用车的个人和经销商提供贷款。截至2013年12月31日，该公司在全国的批发网络有453个经销商，零售网络覆盖278个主要城市。(完)