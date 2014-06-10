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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 15:03 BJT

全球金市：铂金连涨第五日，钯金接近三年高位

“谈判双方仍然有巨大分歧，从近期进展来看，似乎不会很快达成解决方案，”汇丰分析师在报告中称。

0637 GMT，铂金 升0.4%至每盎司1,449.24美元，稍早曾触及5月30日以来高点1,454.75美元。

钯金 也上涨至844美元附近，即2011年8月以来高点。

同时，现货金 微升至每盎司1,255.10美元，股市走强令其投资对冲的吸引力受到打击。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1255.1 3.52 0.28

现货银 19.1 0.08 0.42

现货铂金 1449.24 5.34 0.37

现货钯金 839.6 1.7 0.2

COMEX期金 1255.2 1.3 0.1

COMEX期银 19.09 0.024 0.13

汇率

欧元/美元 1.3598

美元指数 80.562 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/朱晓军；审校 田建华/蔡美珍)
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