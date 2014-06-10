全球金市：铂金连涨第五日，钯金接近三年高位

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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“谈判双方仍然有巨大分歧，从近期进展来看，似乎不会很快达成解决方案，”汇丰分析师在报告中称。
0637 GMT，铂金 升0.4%至每盎司1,449.24美元，稍早曾触及5月30日以来高点1,454.75美元。
钯金 也上涨至844美元附近，即2011年8月以来高点。
同时，现货金 微升至每盎司1,255.10美元，股市走强令其投资对冲的吸引力受到打击。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1255.1 3.52 0.28
现货银 19.1 0.08 0.42
现货铂金 1449.24 5.34 0.37
现货钯金 839.6 1.7 0.2
COMEX期金 1255.2 1.3 0.1
COMEX期银 19.09 0.024 0.13
汇率
欧元/美元 1.3598
美元指数 80.562 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/朱晓军；审校 田建华/蔡美珍)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。