《汇市简讯》若英国工业生产数据强劲，欧元/英镑恐重新下探0.8064

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
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* 若英国4月工业生产/制造业产出数据优于预期，可能刺激欧元/英镑再次下探0.8064英镑。市场预估成长0.4%。
* 0.8064为6月5日触及的18个月低点，在欧洲央行宣布宽松措施后触及
* 在0.8050、0.8035及0.8000有进一步支撑
* 阻力位在0.8100(0.8102为上周五低点)、0.8130(周五高点)及0.8140/50
* 英国央行可能最快第四季升息，与欧洲央行利率前景形成对比
* 英国金融政策委员会也预料在6月26日发表金融稳定报告时采取行动(完)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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