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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 15:14 BJT

《汇市简讯》若英国工业生产数据强劲，欧元/英镑恐重新下探0.8064

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* 若英国4月工业生产/制造业产出数据优于预期，可能刺激欧元/英镑再次下探0.8064英镑。市场预估成长0.4%。

* 0.8064为6月5日触及的18个月低点，在欧洲央行宣布宽松措施后触及

* 在0.8050、0.8035及0.8000有进一步支撑

* 阻力位在0.8100(0.8102为上周五低点)、0.8130(周五高点)及0.8140/50

* 英国央行可能最快第四季升息，与欧洲央行利率前景形成对比

* 英国金融政策委员会也预料在6月26日发表金融稳定报告时采取行动(完)
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