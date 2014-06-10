《汇市简讯》美元/日圆在接近102至102.5徘徊；大量期权将到期

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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0711GMT
* 市场盛传美元/日圆在102.20-102.10有大量买单，下方有停止单
* 技术支撑位在102.11的一目均衡转换线，21日移动均线切入位101.99，101.80的一目均衡基准线
* 102.50有日方市场人士卖单，102.70-80有更多亚洲市场人士的布局
* 日线图云区阻力在102.49-67。昨日高点在102.65
* 有大规模行权价在102.50的期权到期，规模约11亿美元
(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。