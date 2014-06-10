版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,910亿韩元，连续19天买超

路透首尔6月10日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,910亿韩元。连续19个交易日买超，期间累计买超金额3.304万亿(兆)韩元(32.5亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

6月10日 191.0 32.3 -222.1

6月 9日 20.0 -4.7 -18.8

6月 5日 65.8 -435.0 186.7

6月 3日 17.2 -59.6 44.2

6月 2日 213.6 -161.1 -57.5

5月30日 31.7 32.4 79.9

5月29日 99.3 -66.0 -14.7

5月28日 115.5 66.9 -173.9

5月27日 21.8 -87.6 73.7

5月26日 55.1 -75.2 24.8

5月23日 133.9 -66.4 -61.0

5月22日 290.9 -48.4 -234.4

5月21日 188.4 -141.2 -37.4

5月20日 266.5 -230.8 -42.5

5月19日 182.4 -89.7 -90.0

----------------------------------------------

本月以来 507.6 -628.1 -67.5

----------------------------------------------

今年以来 1,748.6 -2,222.5 511.5

---------------------------------------------- (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐