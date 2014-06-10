表格：外资在韩国股市买超1,910亿韩元，连续19天买超

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透首尔6月10日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,910亿韩元。连续19个交易日买超，期间累计买超金额3.304万亿(兆)韩元(32.5亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月10日 191.0 32.3 -222.1
6月 9日 20.0 -4.7 -18.8
6月 5日 65.8 -435.0 186.7
6月 3日 17.2 -59.6 44.2
6月 2日 213.6 -161.1 -57.5
5月30日 31.7 32.4 79.9
5月29日 99.3 -66.0 -14.7
5月28日 115.5 66.9 -173.9
5月27日 21.8 -87.6 73.7
5月26日 55.1 -75.2 24.8
5月23日 133.9 -66.4 -61.0
5月22日 290.9 -48.4 -234.4
5月21日 188.4 -141.2 -37.4
5月20日 266.5 -230.8 -42.5
5月19日 182.4 -89.7 -90.0
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本月以来 507.6 -628.1 -67.5
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今年以来 1,748.6 -2,222.5 511.5
---------------------------------------------- (完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。