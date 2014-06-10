《汇市简讯》中国人行立场似有松动，但人民币多头仍余悸犹存

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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中国人行人民币中间价连续第三天远强于市场预期，先前有关人行是否确实有意暗示支持人民币升值的疑问，开始消散。
但尽管更多银行发出买进人民币的建议，但在2月中遭到人行痛击押注人民币只升不贬之后，汇市似乎还在静观其变。
境内美元/人民币持续在接近2%浮动区间顶端水准交投，离岸美元/人民币也缓慢朝下档移动。
美元/人民币汇率与人民币中间价走势对照图(link.reuters.com/ruf99v)
中国人行今年初痛击人民币投机多仓的成果，显然仍余波荡漾。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。