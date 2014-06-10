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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 15:34 BJT

《汇市简讯》中国人行立场似有松动，但人民币多头仍余悸犹存

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中国人行人民币中间价连续第三天远强于市场预期，先前有关人行是否确实有意暗示支持人民币升值的疑问，开始消散。

但尽管更多银行发出买进人民币的建议，但在2月中遭到人行痛击押注人民币只升不贬之后，汇市似乎还在静观其变。

境内美元/人民币持续在接近2%浮动区间顶端水准交投，离岸美元/人民币也缓慢朝下档移动。

美元/人民币汇率与人民币中间价走势对照图(link.reuters.com/ruf99v)

中国人行今年初痛击人民币投机多仓的成果，显然仍余波荡漾。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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