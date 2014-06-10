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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 15:51 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面偏多，建议逢低建立多仓

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* 英镑/美元跌破23.6%回档位1.6727后回升，令空头承压

* 因预期英镑/美元将升至30日均线1.6828，建议在1.6770建立多仓

* 若日线收在10日线1.6723之下，将削弱短线多头力量

* 技术图表(link.reuters.com/byf99v)(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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