《全球汇市》日圆走强，美国和欧元区公债利差或打压欧元

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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日圆兑美元和欧元上涨0.25%，分别报102.28日圆 和139.08日圆 。
新加坡一日系银行的交易员称，在美元/日圆过去几周上涨后，稍早市场上有关于日本出口商抛售美元/日圆的传闻。
澳元 和新西兰元 均小幅上涨。新西兰元受到新西兰央行料在本周四再升息的预期支撑，但也有预期认为央行可能暗示将放缓进一步的行动。
“是的，他们将会升息，但这已经都反映过了，我们预期央行声明偏温和，”摩根士丹利的Redeker称。“今天上午的涨势只是暂时的。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3591 1.3592 -0.01 -1.12 1.3745
美元/日圆 102.22 102.52 -0.29 -2.92 105.30
欧元/日圆 138.92 139.36 -0.32 -3.95 144.63
美元/瑞郎 0.8969 0.8969 +0.00 +0.46 0.8928
英镑/美元 1.6802 1.6800 +0.01 +1.49 1.6556
美元/加元 1.0896 1.0902 -0.06 +2.60 1.0620
澳元/美元 0.9372 0.9355 +0.18 +5.15 0.8913
新西兰元/美元 0.8513 0.8492 +0.25 +3.74 0.8206
欧元/瑞郎 1.2194 1.2192 +0.02 -0.63 1.2271
欧元/英镑 0.8088 0.8088 +0.00 -2.52 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0723 9.0840 -0.13 +2.54 8.8474
美元/挪威克朗 5.9615 5.9694 -0.13 -1.73 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/艾茂林/李春喜/王冠中; 审校 王洋/杜明霞/张若琪)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。