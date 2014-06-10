路透专访：投行黑马投中资本冀在中国并购大潮中掘金，并设美国分支

* 投中资本料今年项目金额及收入增逾10倍

* 设美国分支，寻找潜在跨境业务机会

* 并购市场足够大，与券商更多为合作关系

作者 林琦

路透上海6月10日 - 中国近年来并购市场的突飞猛进，给各路资本及中介机构带来发展良机。正式成立仅两年的投中资本已成为国内并购市场投行业的一匹“黑马”，今年公司参与并购及融资项目的金额及带来的佣金收入预计将增长10倍以上。

投中资本定位于国内领先的战略顾问式投行，去年其以财务顾问角色完成的并购及融资项目金额合计约2亿美元。公司创始人兼首席执行官陈颉周二在接受路透专访时指出，公司今年来已完成逾10个并购项目，目标是今年全年完成近30单。另外，近期公司已在美国硅谷设立分支机构，希望能收集美国科技领域的领先信息和资源，为公司未来跨境业务打基础。

“前两年我们在打基础，今年刚开始收获，但是我觉得还远远没有发挥潜力。”他说，中国的并购市场足够大，尤其是中国的TMT领域（电信、媒体和科技）。中国的经济体量如此之大，而且国内不少大型科技企业已跻身全球前列，在国内外并购项目已是必然趋势。

他认为，中国要成为经济强国，其中一个重要发展方向包括技术驱动及市场整合；而企业要获得高速发展，并购与整合又是必要手段，再加上国内外资本市场的支持，使得国内TMT领域近年的并购大潮将会长期存在。

陈颉曾在华尔街做了近10年的投资银行家和交易员，先后在所罗门兄弟、瑞银、贝尔斯登等知名金融机构任职。2005年他合伙创立了国内风投业的知名数据提供商投中集团，之后又出任软银中印基金的合伙人。2012年投中资本正式成立，陈颉将工作重心转向投行业务。

投中集团数据显示，去年国内TMT行业的并购项目数达到871起，其中披露686起，披露并购金额共计474亿美元。而今年第一季并购项目达265起，其中披露225起，披露总金额156亿美元。

投中资本今年来已披露参与七项并购及私募融资交易，包括浙报传媒 以4.3亿元人民币并购起凡游戏部分股份、唐人影视2.8亿元私募融资、携程网 并购途风网等。据公司方面透露，近日还有至少两个投中资本参与的大型并购项目将收官，其中一个并购项目价值达2亿美元。

在中国TMT领域，已有一些非券商背景的新型投行展露头角，例如华兴资本和投中资本。其中华兴资本已取得香港投行牌照，今年来已在京东 和聚美优品 等多个IPO项目中担任联席主承，并担任多个并购和融资项目的财务顾问。

陈颉表示，未来一两年内投中资本不会申请境内投行牌照，公司近期策略是与一些主流券商形成紧密合作。尽管券商拥有牌照优势，但投中资本对TMT行业较强的把握度以及拥有较多的战略资源，亦是券商所欠缺的，而且目标市场足够大，所以短期内投中资本与券商投行更多是合作，而非正面竞争。

在相当多的TMT并购交易中，类似投中资本的新型投行不仅拥有大量的可靠项目源供推荐，而且还会基于对行业深刻的理解，提出战略咨询意见，并设计合理的交易结构和方案。

**美国设点**

投中资本最近又将目光投向美国科技业，其美国办事处近期成立。这在国内无论是券商业还是新型投行业，都是属于十分超前的举措。投中已委任一位美国私有投行罗仕资本（ROTH Capital)前高层担任董事总经理，并开始筹建美国团队。

投中资本首席运营官马峻表示，现在越来越多的中国公司都在关注海外并购机会，而且国内风投基金也开始更多关注境外项目。设立美国分支机构，是公司从战略角度考虑，寻找未来潜在的跨境业务机会。

“我们想走在前面，我有一个强烈的信念，美国硅谷是全球TMT最前端的地方。在那儿，我们可以知道哪些技术领先，哪些商业模式被投资商追捧。”他说。

他介绍说，按以往经验看，经美国市场验证成功的新商业模式，半年或一年后就会在中国复制。而这种信息的及时掌握，可能会给投中带来更多的商业机会。