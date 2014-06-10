标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透伦敦6月10日 - 以下为瑞银(UBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：周一遭到抛售，更加显现出乖离率的移动平均值(MACD)低于零轴所反映出的偏空情况，这波向下的走势从阻力位1.3690开始。支撑位焦点在1.3477，若跌破有下探1.3248之虞。
* 美元/日圆：焦点在位于103.02日圆的阻力位。升破此处将有利于开启升往104.13的道路。支撑位在102.12，然后是101.43。
* 美元/瑞郎：趋势指标偏多之下，有可能续涨至位于0.9082的阻力位，然后上看0.9156瑞郎。支撑位在0.8897。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3590 1.3592 -0.01 -1.13 1.3745
美元/日圆 102.23 102.52 -0.28 -2.92 105.30
欧元/日圆 138.92 139.36 -0.32 -3.95 144.63
美元/瑞郎 0.8971 0.8969 +0.02 +0.48 0.8928
英镑/美元 1.6801 1.6800 +0.01 +1.48 1.6556
美元/加元 1.0897 1.0902 -0.05 +2.61 1.0620
澳元/美元 0.9370 0.9355 +0.16 +5.13 0.8913
新西兰元/美元 0.8513 0.8492 +0.25 +3.74 0.8206
欧元/瑞郎 1.2194 1.2192 +0.02 -0.63 1.2271
欧元/英镑 0.8086 0.8088 -0.02 -2.54 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0710 9.0840 -0.14 +2.53 8.8474
美元/挪威克朗 5.9629 5.9694 -0.11 -1.70 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。