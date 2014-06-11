电信产业：中国移动集团将进一步降低4G流量单价，下半年4G手机发力

路透上海6月11日 - 以用户数计全球最大移动通讯运营商--中国移动集团董事长奚国华周三表示，将进一步降低4G（第四代移动通讯）的使用门槛和流量单价，促进4G用户数快速增长，预计下半年4G手机销售将发力，成为公司手机销售的主导。

他在亚洲移动通信博览会期间的论坛上还表示，现在4G手机还是以高端机为主，中国移动未来希望能提供更多的4G中低端手机。

他称，今年中国移动将建成50万个4G基站，整体投资超过2,400亿元人民币。同时公司计划今年销售1亿个4G终端，发展5,000万个4G用户。

去年底，中国移动提出，包括4G手机在内，今年中国移动TD手机终端销售目标是1.9-2.2亿部。截止4月，该公司已销售6,700万台手机，主要是TDS-CDMA制式手机。奚国华表示，下半年，随着4G网络逐步完善，TD-LTE制式的4G手机将明显放量。

近年来，随着移动互联网的迅猛发展，运营商的发展受到了很大冲击，语音、短彩信业务逐年下滑。奚国华指出，作为应对，中国移动正在从语音经营向流量经营转变。未来流量经营也会饱和，所以还需要加快内容和应用发展。

中国移动集团是香港上市的中国移动 的母公司。中移动此前宣布，自6月1日起面向全国客户推出4G新资费，此次资费水平较以往有大幅度下调，调整后的4G上网流量费单价降幅超50%。