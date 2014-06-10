中国债市：IRS小幅走升，利好出尽机构继续观望

路透上海6月10日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二小幅走升。市场人士表示，隔夜央行宣布定向降准扩围一度带动IRS夜盘走低，然今日则基本收复跌幅，因部分机构预期利好出尽，再加上IRS前期已累积一定跌幅，料后市续跌空间有限。

上海一银行交易员称，"IRS比昨天晚上消息兑现时，上来了3、4bp(基点)，今天反弹走势与现券有点不同步，感觉IRS是走得太快了 。"

他并指出，IRS长端和短端基本回到昨日白天位置，若货币市场资金利率不继续下行的话，IRS短期也下不动了。

中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

北京一银行交易员亦认为，当前来看，隔夜加权利率一直2.5%左右， 七天也在3%以上也算正常水平，后期IRS下行幅度估计有限，“主要这irs再sell(收浮动付固定)，博不到啥东西啊。”他称。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3425/3.4600 3.4350/3.5200 3.6625/3.7475 3.8800/3.9775 3.8500/4.1892

上日 3.3150/3.4250 3.4700/3.5625 3.6900/3.7850 3.9025/4.0025 3.9121/4.1571

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变动 +0.0275/+0.0350 -0.0350/-0.0425 -0.0275/-0.0375 -0.0225/-0.0250 -0.0621/+0.0321

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。