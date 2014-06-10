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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 16:50 BJT

台湾汇市：台币收微贬但实质交易持平，台股创六年高位外资汇入

* 台币随韩元收微贬，结束连三日升值
    * 实质交易大致持平上日，仍是外资汇入vs进口商买汇
    * 明日实质交易区间估在29.950-30.050

    路透台北6月10日 - 台币兑美元  周二收微贬，惟实质交易区间较上日变化不大。交易员
说，亚洲主要货币走扬，台股创下逾六年高位，外资买超扩大，皆令午后外资抛汇力道稍大。不过进口商也入
场买汇，二者力道抵销。
    
    交易员指出，亚洲货币包括人民币走强，且午后公布外资今日买超扩大至90余亿台币，金额之大近期少见
，午后外资汇入较上午更为积极。只不过，今日韩元收盘微贬，台湾央行也顺势倾向令台币同向收贬。至于出
口商方面，目前动作不大，虽然美元走弱，但出口商还不致于有大笔抛汇的压力。
    
    〞这二天刚破30块整数关卡，进口商会很想买(美元)〞一位外商银交易人士说。
    
    此交易人士也说，至于外资，短期之内看来仍然偏向汇入。但值得注意的是，台股已创下六年以来高位，
若续航力不足，也可能令外资的投资反转，因此股市的表现仍相当关键。 
    
    亚洲货币方面，中国人行人民币中间价连续第三天走强，市场对人行是否有意暗示支持人民币升值的疑问
有所升温。本地时间1627，中国人民币兑美元 报6.2252，上日收在6.2404。新兴亚币方面，韩元K
RW=KFTC收1,017.2，上日收在1,016.2。
         
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在29.950-30.050。今日台币实质交易区间在29.983-30.010，上
日则在29.996-30.014。        
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微缩小，美元贬值
预期转淡；一个月远汇报价 在29.960/29.970左右，上日纽约盘收在29.950。      
    
     台湾股市周二收升0.65%，盘中高位及收盘双双创下逾六年新高纪录。而外资及陆资在台股大幅买超97.3
0亿台币，连续第四个交易日买超共计147.04亿台币。 
 
    
    本周全球重要经济事件及数据如下：    
    6/10(二)：英国4月工业生産、制造业産出；日本5月企业物价指数、第二季企业调查指数；2014年布鲁塞
尔经济论坛,主题爲“维持复苏：增长和稳定性策略及政策。
    6/11(三)：英国5月请领失业金人数、截至4月三个月ILO失业率、美国一周抵押贷款市场指数、5月联邦预
算；韩国5月进出口物价、日本4月机械订单；新西兰央行利率决定。 
    6/12(四)：法国消费者物价调和指数(HICP)5月终值、4月经常帐；韩国央行利率决定；日本央行货币政策
会议；智利、塞尔维亚、印尼央行会议；秘鲁央行宣布利率决定；英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦在伦敦
市长官邸举行的活动上讲话。美国4月企业库存；美国5月进出口价格、零售销售、一周初请失业金人数。 
    6/13(五)：中国5月固定资産投资(不含农户)、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情
况月度报告；欧元区第一季就业人口、4月贸易收支；美国5月PPI和核心PPI；美国路透/密西根大学消费者信
心指数6月初值。IMF召开新闻发布会,公布对瑞典经济形势的年度评估报告；瑞典央行理事会全体会议。    

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.050    30.048   29.983-30.050   30.050     6.30    6.81
                                                                       
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 美元/台币六个月期         -0.175/-0.145       -0.195/-0.165
 (完)
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