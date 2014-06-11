台湾经济指标预测--6月11日至8月20日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: *6月16日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 6/20 1600 外销订单 5月 -- +8.9% *6月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/23 0830 季调失业率 5月 -- 4.04% 6/23 1600 工业生产 5月 -- 4.80% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- +6.24% *6月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/4 1610 外汇存底 6月底 -- 4,216.51亿美元 *7月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/7 1600 出口 6月 -- +1.4% 7/8 0830 消费者物价指 6月 -- +1.61% 数(CPI) *8月18日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% -- 1600 经济成长率 第二季 -- +3.14% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。