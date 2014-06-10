金属期市：伦铜下滑，铝和锌从数月高点回落

“总的来说，经济表现得比人们原先预期的来得好，...那肯定会对价格有帮助。”AME Group分析师Matt Fusarelli说。

受到汽车销售带动，中国的锌需求今年料成长8%，将是2010年以来最快增速。Fusarelli说市场料将出现数年来首次出现的供应不足。

不过他说，铝市在今年上半年的小规模短缺现象料将消失，因大型项目开始上线，其中大多是在中国。

0733 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 下跌0.4%至每吨2,122.50美元，接近每吨2,145美元的15个月高点。

LME期铝 下滑0.7%至每吨1,898美元，上日曾触及1,918美元的九个半月最高点。

中信集团旗下中信资源 称中国官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响该公司。

LME三个月期铜 下滑0.3%至每吨6,649美元，此前曾触及5月7日以后最低的6,636美元。

上海期交所主力8月期铜 下跌0.4%至47,480元人民币。(完)

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