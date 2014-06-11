台湾已公布经济指标--2014/6/11

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 +4.80% +3.16 r 6/23 -- 季调失业率 4月 4.04% 4.06% 6/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 5月 +1.61% +1.66% r 7/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 5月底 4,216.51 4,214.95 7/4 -- 商品出口(y/y) 5月 +1.4% +6.2% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 -2.3% +5.8% 7/7 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +6.24% 5.89% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 +8.9% +5.9% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.14% +2.88% r -- -- 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。