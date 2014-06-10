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债券 | 2014年 6月 10日 星期二 17:00 BJT

欧元债市：银行间拆款利率降至纪录低位，部分公债涨势缓和

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 周一市场收盘后报0.053%，跌破上次于2013年2月触及的纪录低位。

欧洲央行会议之后，长期公债市场连涨三天，但涨势开始钝化。

希腊公债 表现最佳，10年期公债收益率下跌15个基点，至5.58%，为2010年1月以来最低。

德国商业银行周二在一篇报告中指出，这种收益率低位，可能促使希腊很快发行更多公债，以避免需要第三度纾困。

意大利10年期公债收益率 由周一的纪录低位上涨4个基点，至2.74%，西班牙10年期公债收益率 跌2个基点，至新低2.57%。

德国10年期公债收益率 持平于1.38%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/蔡美珍；审校 张荻/李爽)
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