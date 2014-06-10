欧元债市：银行间拆款利率降至纪录低位，部分公债涨势缓和

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 周一市场收盘后报0.053%，跌破上次于2013年2月触及的纪录低位。
欧洲央行会议之后，长期公债市场连涨三天，但涨势开始钝化。
希腊公债 表现最佳，10年期公债收益率下跌15个基点，至5.58%，为2010年1月以来最低。
德国商业银行周二在一篇报告中指出，这种收益率低位，可能促使希腊很快发行更多公债，以避免需要第三度纾困。
意大利10年期公债收益率 由周一的纪录低位上涨4个基点，至2.74%，西班牙10年期公债收益率 跌2个基点，至新低2.57%。
德国10年期公债收益率 持平于1.38%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/蔡美珍；审校 张荻/李爽)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
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路透上海4月28日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周五公告，将于5月8日招标发行总额23.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三年和七年两种。 上述债券为该自治区今年第二批地方债，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对债券的评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 6.2 5月8日上午9:30-10:10 5月9日 七年 6.1 小计 12.3 专项债券 三年 5.6 5月8日上午10:30-11