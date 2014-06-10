CNH动态：离岸即期跟随中间价连涨三天，双向波动预期增强

路透香港6月10日 - 人民币兑美元中间价周二继续高开34个点子，在其带动下，离岸人民币现汇 亦连涨三天，中国央行定向降准的利好又催投资者恢复人民币做多热情。交易人士认为，中间价近期走势反映出央行调和人民币汇率走向并加大波动性的政策意图。

人民币兑美元中间价 今日上调0.06%至6.1451，为今年3月以来最高水平，此前的两个交易日，则分别上调中间价0.22%和0.14%。

“这两天都在讨论央行政策逆转，毕竟是之前连跌几个月后的猛涨，我们更倾向认为，央行此举是引导人民币的双向波动，虽然已有预期，但昨晚央行的再次定向降准还是催生了部分做多人民币的热情。”一位中资银行交易员说。

中国央行周一再次宣布下调符合条件的商业银行存款准备金率，这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

美银美林经济学家陆挺等人最新报告认为，央行定向降准的直接影响颇小，预料政府会推出其他的定向刺激措施，对三分之二的城商行存款调降50个基点会释放约320亿元人民币的流动性。

“市场对央行定向降准已有预期，料央行后续还会有些措施，但最关键还是看人民币中间价的引导。”另一位香港机构交易员称。

本地时间下午16:45时，离岸人民币现汇 报6.2182，较上交易日涨95个点子或0.15%，在岸离岸价差有所收敛至68个点子。

境内人民币兑美元即期 周二收升于近两个月高点至6.2250，交易人士称客盘购汇偏多的情形逐渐扭转，结汇渐多，成交亦较上日放大。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 亦连涨三天，最新报在6.2030/2060，较上一交易日涨0.06%，创近三个月来的新高。（完）

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