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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 17:25 BJT

新兴汇市：美债收益率上扬打压多数亚币，人民币升至一个多月高位

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日圆 102.33 102.53 +0.20 +2.88 105.28

坡元 1.2511 1.2495 -0.13 +0.97 1.2632

台币 30.050 30.048 -0.01 -0.33 29.950

韩元 1016.95 1016.20 -0.07 +3.78 1055.40

泰铢 32.51 32.42 -0.28 +1.08 32.86

菲律宾披索 43.72 43.59 -0.30 +1.56 44.40

印尼卢比 11805.00 11773.00 -0.27 +3.01 12160.00

印度卢比 59.27 59.20 -0.12 +4.27 61.80

马币 3.2060 3.2000 -0.19 +2.17 3.2755

人民币 6.2240 6.2404 +0.26 -2.73 6.0539

(完)

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