台湾基金：劳动与国保基金5月收益估300亿台币，为今年单月次高

路透台北6月10日 - 台湾劳动基金运用局周二表示，初估5月劳动基金收益数为280亿台币，若加计受托运 用国保基金的20亿，收益数净增300亿台币，创下今年单月次高纪录。 劳动基金运用局长黄肇熙在一场记者会中指出，受惠于景气与资金行情带动，全球股、债市均走多，再加 上运用在全球不动产投资信托(REITs)、基础建设、私募基金、大宗物资等“另类投资”的报酬率持续增长， 使得劳动基金前五月的收益数达800亿台币。 劳动基金运用局称，旧制劳退基金已完成全球不动产证券及基础建设证券各2亿美元的委托遴选作业。5月 底先针对基础建设证券部分拨款1亿美元，由Cohen & Steers 以及Lazard 两家资产管理业者得 标。 黄肇熙重申，至明年底前，劳动基金将强化“另类投资”(alternative investments)的布局，投资规模 将新增逾1,000亿台币。 黄肇熙于日前接受路透专访时已表示，看好“另类投资”未来成长性，计划明年底前，新增1,100亿台币 该项目的投资，较目前逾500亿规模大幅跳增逾两倍。 劳动基金运用局甫于今年2月17日成立，统筹劳动部所辖各基金的投资运用业务，包括新、旧制劳工退休 基金，以及劳保局管理的劳保基金、就业保险基金、积欠工资垫偿基金及职灾保护专款，截至今年4月底止， 整体劳动基金规模达2兆4,232亿台币，加上受托运用国保基金1,772亿元，合计管理规模达2兆6,004亿台币。 以下为劳动基金运用局至4月底管理规模、绩效一览表: 基金名称 基金规模(亿台币 收益数(亿台 收益率 ) 币) 新制劳工退休基金 11,445 272 2.45% 旧制劳工退休基金 6,092 150 2.58% 劳工保险基金 5,569 102 1.93% 就业保险基金 916 3 0.33% 职灾保护专款 112 0.3 0.29% 积欠工资垫偿基金 98 0.1 0.08% 劳动基金规模总计 24,232 528 2.26% 国保基金 1,772 32 1.85% 管理规模总计 26,004 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)