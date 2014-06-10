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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 17:53 BJT

台湾基金：劳动与国保基金5月收益估300亿台币，为今年单月次高

路透台北6月10日 - 台湾劳动基金运用局周二表示，初估5月劳动基金收益数为280亿台币，若加计受托运
用国保基金的20亿，收益数净增300亿台币，创下今年单月次高纪录。
    
    劳动基金运用局长黄肇熙在一场记者会中指出，受惠于景气与资金行情带动，全球股、债市均走多，再加
上运用在全球不动产投资信托(REITs)、基础建设、私募基金、大宗物资等“另类投资”的报酬率持续增长，
使得劳动基金前五月的收益数达800亿台币。
    
    劳动基金运用局称，旧制劳退基金已完成全球不动产证券及基础建设证券各2亿美元的委托遴选作业。5月
底先针对基础建设证券部分拨款1亿美元，由Cohen & Steers 以及Lazard 两家资产管理业者得
标。
    
    黄肇熙重申，至明年底前，劳动基金将强化“另类投资”(alternative investments)的布局，投资规模
将新增逾1,000亿台币。
    
    黄肇熙于日前接受路透专访时已表示，看好“另类投资”未来成长性，计划明年底前，新增1,100亿台币
该项目的投资，较目前逾500亿规模大幅跳增逾两倍。        
    
    劳动基金运用局甫于今年2月17日成立，统筹劳动部所辖各基金的投资运用业务，包括新、旧制劳工退休
基金，以及劳保局管理的劳保基金、就业保险基金、积欠工资垫偿基金及职灾保护专款，截至今年4月底止，
整体劳动基金规模达2兆4,232亿台币，加上受托运用国保基金1,772亿元，合计管理规模达2兆6,004亿台币。
    
    以下为劳动基金运用局至4月底管理规模、绩效一览表:    
          基金名称  基金规模(亿台币   收益数(亿台     收益率
                                  )           币)  
  新制劳工退休基金           11,445           272      2.45%
  旧制劳工退休基金            6,092           150      2.58%
      劳工保险基金            5,569           102      1.93%
      就业保险基金              916             3      0.33%
      职灾保护专款              112           0.3      0.29%
  积欠工资垫偿基金               98           0.1      0.08%
  劳动基金规模总计           24,232           528      2.26%
          国保基金            1,772            32      1.85%
      管理规模总计           26,004                         
 (完)

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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