《中国债市每日综述》央行再定向降准提振一二级现券，短线料慢牛行情为主

* 央行再次宣布定向降准，一二级现券同现暖势

* 利好幅度相对有限，收益率跌幅较早盘有所收窄

* 资金及基本面支撑，向好预期仍在

* 但资金价格短线难向下突破，现券料慢牛走势为主

路透上海6月10日 - 中国银行间债市现券收益率周二微跌，因央行再次宣布定向降准利好提振；公开市场净投放亦给予资金面扶助，早间现券买盘一度推动金融债长端收益率领跌，一级表现也不俗，唯定向降准沿袭“微刺激”政策基调，市场消化后，收益率跌幅大多收窄。

市场人士并认为，资金面及基本面仍相对支撑现券，向好预期仍占主导，但因半年末节点前资金价格回落空间有限，短线现券收益率料将在震荡中缓慢下行。

“早上有机构一冲动，就买上去了，而且资金松啊，但(定向降准)只能说是小利好，资金释放也不多，所以后来(收益率)又回来了。”上海一大型券商交易员称。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存款准备金率，财务公司等也一并下调0.5个百分点。

上述交易员并表示，央行今日继续净投放，资金面前景向好，投资户需求仍在，带动一二级行情继续向暖，但交易户今年以来获利颇丰，后续料将有限参与市场行情，“所以该买的还是要买点，但久期要适当降一点，没必要冲得太前面了。”

中国央行公开市场周二单日净投放570亿元人民币，较上周二小增，尽管今日正回购操作量较上周同期有所放大，但到期量增幅更为明显；而央行昨晚宣布进一步加大定向降准力度，将与温和的公开市场操作一道，为半年末资金面保驾护航。

广发银行交易员吴思捷则表示，债券整体仍看多为主，只要资金面能维持在目前水平，现券收益率仍会稳中有跌，而IRS(利率互换)大方向将与先前保持一致，但还要关注渡过6月底的节点后，七天回购定盘利率 能否突破至3.0%下方。

针对央行再次宣布降准，部分券商报告认为，此次释放的流动性或不足以缓解银行系统的流动性，对整体经济的影响亦相当有限，未来或会出台包括再贷款和降准在内的更多宽松政策。

剩余期限约9.62年的国开行固息金融债140205券最新成交收益率 为4.93%，上日尾盘为4.965%，早盘长期金融债收益率一度下滑约5-7BP。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.416元人民币，较上日结算价跌0.102元或0.11%。单日成交3,990手，上日成交量为2,191手。

**定向降准强化乐观稳定预期**

中国央行周一晚间宣布扩大定向降准范围，但因离实施尚有时日且规模料有限，银行间资金市场周二整体供求关系未改，加之公开市场操作规模也属正常，主要回购加权利率仅小幅下行。

交易员强调说，虽然央行此举并未直接推动回购利率明显走低，但这无疑进一步强化了市场的乐观稳定预期，有助避免半年末前资金价格产生过大波动。

北京一银行交易员表示，定向降准扩容“一是要16号才执行，二是总量也不大。更多应该是释放一个(放松的)信号，启示性意义更强。”

银河证券最新报告称，央行此次定向降准将进一步强化市场流动性预期，料会带来1,500亿左右的超额储备释放，改善流动性供需；不过也有其他券商报告表示，是次降准释放流动性可能尚不足千亿。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,782.91亿元，上日为9,503.71亿元；其中，隔夜品种成交8,114.74亿元，上日为8,327.69亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5858 2.5938 -0.80 8,114.74

七天 3.1329 3.1344 -0.15 918.38

14天 3.1030 3.1589 -5.59 193.80

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7700 2.4950 +27.50 2,297.12

七天 3.2700 2.9050 +36.50 431.28

14天 3.0700 3.2000 -13.00 33.74

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5900 2.6300 -4.00 --

七天 3.1270 3.1300 -0.30 --

14天 3.1200 3.1500 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5700 2.5800 -1.00 --

七天 3.1300 3.1300 +0.00 --

三个月 4.8095 4.8181 -0.86 --