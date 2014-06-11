台湾货币市场：6月11日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月11日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期791.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --个人综所税金融机构委托取款扣款，银行缴交予台银，台银当日上缴国库。2013年委取共66万4,000余 件，金额717亿台币。 -------------------------------------------------------------- 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)5,645.6亿台币 06/12 3,392亿台币 06/13 3,637.5亿台币 06/16 4,009亿台币 06/17 1,036亿台币 06/18 2,323.75亿台币 06/19 2,195.8亿台币 06/20 756亿台币 06/23 4,262.5亿台币 06/24 1,828.65亿台币 06/25 3,470.80亿台币 06/26 4,376.50亿台 币 06/27 2,861.70亿台币 06/30 43亿台币 07/01 4,739.10亿台币 07/02 2,690.80亿台币 07/03 4,022.50亿台币 --国库券到期200亿台币 7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公 库。 --6/16:央行月度例行发行二年期定存单，金额100亿台币，13日标售。 --6/18: 财政部增额发行10年期103甲6期公债，金额预计400亿台币，天期为10年期，13日标售。 --6/27: 财政部标售发行五年期103甲9期公债，金额预计350亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)