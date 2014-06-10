台湾金融：金管会调高票金公司保证背书上限至净值的5.5倍

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透台北6月10日 - 台湾金管会周二表示，对票券金融公司自有资本与风险性资产比率在13%以上者，办理保证背书倍数上限将由原来的5倍，放宽为不得超过净值5.5倍。以此估计，全市场保证背书余额可望增加400-500亿台币。
金管会一位不具名的官员表示，若以去年底的八家专营票券商财报来看，所有的票金公司其自有资本与风险性资产比率皆在13%以上，若以全市场八家票券商的净值总计约900余亿台币计，这八家票券商可增加的保证背书金额可增400余亿台币。
票券商对此业务开放相当欢迎，并认为可望增加营运机会。一位票券商交易主管说，“我们当然很高兴了。”
目前台湾的八家专营票金公司包括：兆丰票券、国际票券、中华票券、大中票、大庆票、合库票、台湾票以及万通票。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。