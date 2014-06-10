台湾金融：金管会调高票金公司保证背书上限至净值的5.5倍

路透台北6月10日 - 台湾金管会周二表示，对票券金融公司自有资本与风险性资产比率在13%以上者，办理保证背书倍数上限将由原来的5倍，放宽为不得超过净值5.5倍。以此估计，全市场保证背书余额可望增加400-500亿台币。

金管会一位不具名的官员表示，若以去年底的八家专营票券商财报来看，所有的票金公司其自有资本与风险性资产比率皆在13%以上，若以全市场八家票券商的净值总计约900余亿台币计，这八家票券商可增加的保证背书金额可增400余亿台币。