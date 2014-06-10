重温稿-《中国新债预测》一年固息国债利率预测均值3.20%，定位高于二级水平

* 招标品种：财政部一年固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(11日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商）

* 预测区间：3.10%-3.30%

* 预测均值：3.20%

路透北京6月10日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，资金较为宽松，然一年期国债绝对收益偏低，又不列入招标考核，不少机构主动投资意愿不足，利率定位料高于二级水平，预测均值落在3.20%。

"这期债合理水平应该在3.2%左右，这样考虑免税因素，跟一年政金债收益差不多，国债流动性还不如政金债呢，"华东地区一银行交易员称，“交易户会参与些，之前一级半有获利机会，搏边际的心态会强一些，可能会把结果拉更高。”

数家大型银行交易员均表示，该期限国债财政部不考核，收益率又偏低，故自身参与热情很低。该类债的主要需求方，除交易户外，外资机构也有一定的需求。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.1739%。剩余期限约0.84年的固息国债140007最新报价收益率 为3.0500%/2.9999%。

明日新债招标量为280亿元，为今年第11期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。