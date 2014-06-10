欧元区经济：欧盟应着手简化预算规定，聚焦债务-GDP比率--IMF

路透布鲁塞尔6月10日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门总负责人Reza Moghadam周二表示，欧盟应该简化当前复杂的预算规则，并把重心放在债务-国内生产总值(GDP)比率上。

始于2010年的主权债务危机，让欧元区国家的债务-GDP比率上升了30个百分点，达到远高于90%的水准。如何实现债务的可持续性成了该地区各国政府的一块心病。

Moghadam在布鲁塞尔举行的一经济会议上表示，欧盟还应审视如何更好地执行规则。

“实现简化应该是首要任务。”他说。

“谜题一样的规则很难实现与外部的沟通，并且规则的数量也需要减少。债务-GDP比率的变化应该是唯一的财政锚定点。”Moghadam说。