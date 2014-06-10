欧元区经济：欧盟应着手简化预算规定，聚焦债务-GDP比率--IMF

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透布鲁塞尔6月10日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门总负责人Reza Moghadam周二表示，欧盟应该简化当前复杂的预算规则，并把重心放在债务-国内生产总值(GDP)比率上。
始于2010年的主权债务危机，让欧元区国家的债务-GDP比率上升了30个百分点，达到远高于90%的水准。如何实现债务的可持续性成了该地区各国政府的一块心病。
Moghadam在布鲁塞尔举行的一经济会议上表示，欧盟还应审视如何更好地执行规则。
“实现简化应该是首要任务。”他说。
“谜题一样的规则很难实现与外部的沟通，并且规则的数量也需要减少。债务-GDP比率的变化应该是唯一的财政锚定点。”Moghadam说。
“自1990年代末以来，欧洲遵守财政目标的比例一直很低，这表明激励因素比较弱。欧洲的执行机制并没有其他地方那么强。”他说。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英 文报导全文，请点选
路透上海4月28日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周五公告，将于5月8日招标发行总额23.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三年和七年两种。 上述债券为该自治区今年第二批地方债，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对债券的评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 6.2 5月8日上午9:30-10:10 5月9日 七年 6.1 小计 12.3 专项债券 三年 5.6 5月8日上午10:30-11